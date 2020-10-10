وزارة الخارجية: جهود فلسطينية أردنية مشتركة لتأمين سفر المزيد من طلبتنا ومواطنينا

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الإقلاع وقت المعابر بحاجة إلى مبيت عدد المسجلين على كل رحلة القاهرة 11/10/2020 الأحد RJ505 20:00 12 يوم الأحد لا 120 فرانكفورت 12/10/2020 الاثنين RJ125 9:45 12 يوم الأحد نعم 70 اسطنبول 13/10/2020 الثلاثاء RJ167 18:40 12 يوم الثلاثاء لا 400 الرياض 14/10/2020 الأربعاء RJ5732 17:35 10 يوم الاربعاء لا 190 إسطنبول/ اجلاء 14/10/2020 الأربعاء RJ5161 23:40 12 يوم الاربعاء لا 450 مغادرا245 قادما



لندن 14/10/2020 الأربعاء RJ1111 11:20 12 يوم الثلاثاء نعم 15 فرانكفورت 15/10/2020 الخميس RJ125 9:45 12 يوم الأربعاء نعم 74 الدوحة 15/10/2020 الخميس RJ652 9:35 12 يوم الأربعاء نعم 60 أميركا/ إجلاء 19/10/2020 الاثنين RJ5280 13:45 7 يوم الاثنين لا 415 مغادرا410 قادمين





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هناك جهودا مشتركة مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسهيل سفر المزيد من المواطنين والطلبة على رحلات إضافية جارٍ التحضير لها، خاصة لتأمين التحاق جميع طلبتنا بدراستهم في الخارج.وأعلنت الخارجية وسفارة فلسطين لدى الأردن في بيان صحفي اليوم السبت، عن تسيير عدد من رحلات الاجلاء الجديدة، وتخصيص مقاعد على رحلات مشتركة لتسهيل سفر الطلبة والمواطنين إلى عدد من الدول للالتحاق بدراستهم واعمالهم واسرهم، وذلك وفق الجدول التالي:وأوضحت أنه تم الانتهاء من حصر جميع اعداد الطلبة والمواطنين الراغبين في السفر على متن تلك الرحلات كما هو موضح في الجدول أعلاه، وذلك من خلال منصة التسجيل الالكتروني على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية لغالبية هذه الرحلات.وأشارت إلى أن فريق العمل المختص في الوزارة يتواصل حاليا مع المسجلين على جميع تلك الراحلات من خلال مجموعة خاصة بكل رحلة، لاستكمال الترتيبات والتفاصيل الخاصة بالسفر والرد على استفساراتهم.