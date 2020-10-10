شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية: جهود فلسطينية أردنية مشتركة لتأمين سفر المزيد من طلبتنا ومواطنينا

وزارة الخارجية: جهود فلسطينية أردنية مشتركة لتأمين سفر المزيد من طلبتنا ومواطنينا
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هناك جهودا مشتركة مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسهيل سفر المزيد من المواطنين والطلبة على رحلات إضافية جارٍ التحضير لها، خاصة لتأمين التحاق جميع طلبتنا بدراستهم في الخارج.

وأعلنت الخارجية وسفارة فلسطين لدى الأردن في بيان صحفي اليوم السبت، عن تسيير عدد من رحلات الاجلاء الجديدة، وتخصيص مقاعد على رحلات مشتركة لتسهيل سفر الطلبة والمواطنين إلى عدد من الدول للالتحاق بدراستهم واعمالهم واسرهم، وذلك وفق الجدول التالي:

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الإقلاعوقت المعابربحاجة إلى مبيتعدد المسجلين على كل رحلة
القاهرة11/10/2020الأحدRJ50520:0012 يوم الأحدلا120
فرانكفورت12/10/2020الاثنينRJ1259:4512 يوم الأحدنعم70
اسطنبول13/10/2020الثلاثاءRJ16718:4012 يوم الثلاثاء لا400
الرياض14/10/2020الأربعاءRJ573217:3510 يوم الاربعاءلا190
إسطنبول/ اجلاء14/10/2020الأربعاءRJ516123:4012 يوم الاربعاءلا450 مغادرا245 قادما

لندن14/10/2020الأربعاءRJ111111:2012 يوم الثلاثاءنعم15
فرانكفورت15/10/2020الخميسRJ1259:4512 يوم الأربعاءنعم74
الدوحة15/10/2020الخميسRJ6529:3512 يوم الأربعاءنعم60
أميركا/ إجلاء19/10/2020الاثنينRJ528013:457 يوم الاثنينلا415 مغادرا410 قادمين


وأوضحت أنه تم الانتهاء من حصر جميع اعداد الطلبة والمواطنين الراغبين في السفر على متن تلك الرحلات كما هو موضح في الجدول أعلاه، وذلك من خلال منصة التسجيل الالكتروني على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية لغالبية هذه الرحلات.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص في الوزارة يتواصل حاليا مع المسجلين على جميع تلك الراحلات من خلال مجموعة خاصة بكل رحلة، لاستكمال الترتيبات والتفاصيل الخاصة بالسفر والرد على استفساراتهم.

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