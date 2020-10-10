شؤون فلسطينية

الصحة تكشف الحصيلة الجديدة لوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الصحة تكشف الحصيلة الجديدة لوفيات وإصابات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، بينها 5 في محافظة الخليل (مواطن 54 عاماً) من سعير، مواطنة (60 عاماً) من دير سامت، مواطنة (70 عاماً) من يطا، مواطنة (82 عاماً) من مدينة الخليل، مواطن (90 عاماً) من مخيم العروب، ومواطنتان من محافظة طولكرم (78 عاماً و80 عاماً)، ومواطنة من مدينة جنين (64 عاماً)، ومواطنة من طولكرم 85 عاماً)، ومواطنة من نابلس (60 عاماً)، ومواطن من بيت سوريك (75 عاماً).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (117 الخليل، 42 جنين، 20 طولكرم، طوباس 1، أريحا والأغوار 93)، و45 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (16)، محافظة نابلس (38)، محافظة بيت لحم (29)، محافظة قلقيلية (31)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (32)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (12)، طولكرم (32)، قطاع غزة (58)، ضواحي القدس (6).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

البطش: على من يريد الهدوء بغزة التدخل للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

البطش: على من يريد الهدوء بغزة التدخل للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في سوق القطانين

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في سوق القطانين

زوجة الأسير الأخرس: نخشى أن نتلقى نبأ استشهاده في أي لحظة

زوجة الأسير الأخرس: نخشى أن نتلقى نبأ استشهاده في أي لحظة

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُحدد شرط الانتقال لتدريس المراحل التعليمية بالقطاع

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُحدد شرط الانتقال لتدريس المراحل التعليمية بالقطاع

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

مركز فلسطين يُطالب بتحرك عاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

مركز فلسطين يُطالب بتحرك عاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً من الضفة

شؤون الأسرى: الأسير الأخرس بات بحالة شديدة الخطورة وقد يتعرض لانتكاسة صحية

شؤون الأسرى: الأسير الأخرس بات بحالة شديدة الخطورة وقد يتعرض لانتكاسة صحية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في سوق القطانين

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في سوق القطانين

زوجة الأسير الأخرس: نخشى أن نتلقى نبأ استشهاده في أي لحظة

زوجة الأسير الأخرس: نخشى أن نتلقى نبأ استشهاده في أي لحظة

مركز فلسطين يُطالب بتحرك عاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

مركز فلسطين يُطالب بتحرك عاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً من الضفة

شؤون الأسرى: الأسير الأخرس بات بحالة شديدة الخطورة وقد يتعرض لانتكاسة صحية

شؤون الأسرى: الأسير الأخرس بات بحالة شديدة الخطورة وقد يتعرض لانتكاسة صحية

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول السيطرة على مناطق محددة في الأقصى

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول السيطرة على مناطق محددة في الأقصى

الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الكوري الشمالي بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الكوري الشمالي بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

شاهد: مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في العيسوية

شاهد: مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في العيسوية

منوعات

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها &#34;مع السلامة للي عايز يمشي&#34;

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها "مع السلامة للي عايز يمشي"

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): &#34;حيوان من الخارج&#34;

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): "حيوان من الخارج"

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: &#34;مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك&#34;

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: "مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك"

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

عربي

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة

السودان: العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش وتحددها مصالحنا الخارجية

السودان: العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش وتحددها مصالحنا الخارجية