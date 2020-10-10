أكثر من 800 مليون صيني يستخدمون السداد عبر الإنترنت

قال أحدث تقرير إحصائي بشأن تطور استخدام الإنترنت في الصين، إن حجم مستخدمي خدمات السداد عبر الإنترنت في الصين وصل إلى 805 ملايين شخص بحلول يونيو، بارتفاع 37 مليونا مقارنة بمارس.





وأضاف التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي لشبكة الإنترنت الصينية، أن الرقم الذي سُجل في يونيو يبلغ نحو 85.7 بالمئة من إجمالي مستخدمي الإنترنت في البلاد.





في السياق ذاته، وصل عدد مستخدمي السداد بواسطة الهاتف المحمول إلى 802 مليون، أو ما نسبته 86 بالمئة من مستخدمي الإنترنت على الهاتف المحمول، بحسب التقرير.





وأضاف التقرير، ناقلا بيانات عن بنك الشعب الصيني، أن النصف الأول من 2020 شهد زيادة في إجمالي قيمة المدفوعات عبر الإنترنت بنسبة 18.61 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي المدفوعات خلال تلك الفترة إلى نحو 197 تريليون يوان (ما يقارب 29 تريليون دولار أمريكي).





ورصد التقرير أيضا إمكانات نمو جديدة لسوق السداد عبر الإنترنت، بزيادة حجم مستخدمي طريقة السداد عبر الإنترنت ممن تتجاوز أعمارهم 40 عاما، بمعدل 4.5 نقطة مئوية من مارس إلى يونيو، فيما زاد حجم مستخدمي السداد عبر الإنترنت بالمناطق الريفية بمعدل 2.7 نقطة مئوية

رام الله - دنيا الوطن