قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس، واليوم السبت، 21 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.



وأوضح نادي الأسير في بيان، أن 12 مواطناً، جرى اعتقالهم من الخليل، وهم: يعقوب أبو حديد، وبسام زغير، ونديم أمجد تلحمي، ومحمد فايز يونس، ومحمد مرشد رجوب، وغضنفر ايخمان أبو عطوان، وأمجد النمورة، ورأفت أبو سباع، والشقيقان محمد وعلي برادعي، وسراج اسحق أبو هشهش، ومحمد فوزي الواوي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن معتصم أحمد دراغمة، ومحمد رمزي خليل حويل (18 عاماً)، ومحمد عبد لله ستيتي (19 عاماً)، ومحمد منذر جعايصه (19 عاماً) من مخيم جنين.



كما اعتقلت تلك القوات، المواطن هشام بشيتي من مدينة القدس، ومن نابلس، جرى اعتقال ثلاثة شبان، وهم: عبد الله بشكار، ومنتصر خضر نجار (26 عاماً)، وعبد الله خالد السلوادي.