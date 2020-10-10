قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

لقي شخص مصرعه، فيما اصيب آخرون بجروح طفيفة، في انفجار قوي وقع، صباح اليوم السبت، بمنطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت.





رام الله - دنيا الوطنوأوضحت مصادر أمنية، أن الحادثة، وقعت داخل متجر خارج الخدمة، إثر انفجار عبوة غاز، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وعمدت الأجهزة الأمنية إلى إقفال الطرقات المؤدية إلى المنطقة خوفاً من وقوع انفجار آخر، وباشرت التحقيقات تحت إشراف السلطات المعنية.وقبيل ساعات قليلة، أعلن الصليب الأحمر اللبناني مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، جراء انفجار خزان للوقود في حي طريق الجديدة بالعاصمة بيروت.وأفاد الموقع، بانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، بينما قامت قوى الدفاع المدني، بإخلاء الشقق المحيطة بمكان الحادث.وأشار إلى أن صوت الانفجار القوي، الذي وقع مساء الجمعة، أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف، ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.