شؤون فلسطينية

شؤون الأسرى: الأسير الأخرس بات بحالة شديدة الخطورة وقد يتعرض لانتكاسة صحية

شؤون الأسرى: الأسير الأخرس بات بحالة شديدة الخطورة وقد يتعرض لانتكاسة صحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من قيام مسشتفى (كابلان) الإسرائيلي بتغذية الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ 76 يوماً.

وقال عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت: إن الأسير الأخرس بات في حالة شديدة الخطورة، وقد يتعرض لانتكاسة صحية في أي وقت، بسبب ضعف الدور الوظفيفي لأعضائه الحيوية.

وأضاف عبد ربه، الاحتلال يمعن في ارتكاب الجريمة البشعة بحق الأسير الأخرس من خلال قرار تجميد اعتقاله الإداري، وعدم إلغائه، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة مع الجهات المعنية كافة، لم تحرز حتى اللحظة أي تقدم.

ودعا المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد ربه إلى تكثيف الفعاليات الشعبية والمؤسسية المساندة للأسير ماهر الأخرس، مشيراً إلى أن فعاليات عديدة، ستتم هذا الأسبوع تضامناً مع قضيته.

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