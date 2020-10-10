الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين تشهد استقراراً نسبياً

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور سامر الأسعد، مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة: إن الحالة الوبائية في فلسطين، تشهد استقراراً نسبياً بين المحافظات، مؤكداً أن أعداد حالات التعافي من فيروس (كورونا) آخذة بالازدياد، أكثر من الحالات النشطة.



وأشار الأسعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس مرشح للازدياد في فصل الشتاء، كونه بيئة أنسب للفيروس.