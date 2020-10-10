التنمية الاجتماعية: الدفعة الأولى من المساعدات لمتضرري (كورونا) ستُدفع بعد تدقيق البيانات

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك: إن الدفعة الأولى من المساعدات المالية للمتضررين جراء جائحة (كورونا) ستدفع بعد استكمال عمليات التحقق، وتدقيق البيانات مع نهاية هذا الشهر، موضحاً أن المجموع الكلي حوالي 70 ألف مستفيد.



وأضاف الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن الدفعة ستصرف للمستفيدين بالتعاون بين وزارات التنمية والمالية والعمل وصندوق التشغيل، تطبيقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء محمد اشتية، مع البنك الدولي، بقيمة 30 مليون دولار.



وفي السياق، أشار الديك إلى أنه تم عقد اجتماع أمس للجنة الفلسطينية الأوروبية للشؤون الاجتماعية، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) بين رام الله وبروكسل؛ لمناقشة قضايا الفقر والتشغيل والنوع الاجتماعي والتقاعد وقطاع الصحة، ومنه سيتم تحديد تمويل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات.