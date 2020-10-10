دولي

(كورونا) بالعالم.. أكثر من 36.6 مليون مصاب والوفيات تتخطى المليون

(كورونا) بالعالم.. أكثر من 36.6 مليون مصاب والوفيات تتخطى المليون
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء لوكالة (رويترز)، أن أكثر من 36.6 مليون شخص، أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليون و62428 حالة.

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة سبعة ملايين و633598 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 212819.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين، مسجلة ستة ملايين و906151 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 106490.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، مسجلة خمسة ملايين و28444 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات فيها 148957 في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، إذ سجلت مليوناً و272238 إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22257 حالة.

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