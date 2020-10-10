اندلاع حريق في محطة للمترو بطهران

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة أنباء (مهر) شبه الرسمية، أن حريقاً شب في محطة للمترو غرب طهران في ساعة مبكرة من صباح السبت، مضيفة أنه لم يسفر عن ضحايا.



وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية، مجتبى خالدي: "إن الحريق وقع في الساعة 7.45 صباحاً بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان"، مضيفاً: أن الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار، ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه.



وتعرضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية، في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر حزيران/ يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصاً.



ويعود آخر هذه الحوادث إلى الرابع من سبتمبر الحالي، حين أصيب أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور، محمولة على متن شاحنة في قرية زجيرة عليا، التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام غربي إيران.