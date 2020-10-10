الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الكوري الشمالي بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم السبت، نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري.



وثمن الرئيس عباس في برقيته، الدور التاريخي الداعم العريق، الذي يضطلع به حزب العمل الكوري، للشعوب التي تناضل من أجل نيل الحرية والاستقلال، وفي مقدمة ذلك دعمه لنضال شعبنا المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة، على أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما جاء على مقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وأعرب الرئيس عن ثقته من استمرار مواقف الرئيس جونغ أون، الداعمة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، متمنياً لعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين وحزبه بالمزيد من التطور والارتقاء.