الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ 23 في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير عماد راشد عبد الرحمن كميل (54 عاماً) من بلدة قباطية جنوب مدينه جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ 23 في سجون الاحتلال.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، للوكالة الرسمية (وفا): بأن الأسير كميل كان قد اعتقل بتاريخ 9/10/1998، وأمضى في التحقيق أكثر من شهرين متواصلين؛ تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، الذي أثر على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم الاحتلال بعد عدة أعوام من اعتقاله، حكماً نهائياً بحقه، يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة، كما نقلت (وكالة وفا).



وأضاف سمور، أن والد الأسير كميل، توفي قبل ثلاثة سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعه.