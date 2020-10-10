شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بتسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لافتة إلى أنه تم اجراء 1661 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، 3897 إصابة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا) المستجد، إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، 3897 إصابة، منها 1570 حالة نشطة، والمتعافين 2303 حالة، والوفيات 24 حالة.

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