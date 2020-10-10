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ترامب: سوف ننتصر.. وإذا فاز بايدن لن يستمر بالحكم 3 أشهر

ترامب: سوف ننتصر.. وإذا فاز بايدن لن يستمر بالحكم 3 أشهر
رام الله - دنيا الوطن
شنَّ الرئيس دونالد ترامب، هجوماً عنيفاً على المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، خلال مقابلة خاصة على (فوكس نيوز)، مساء الخميس، بعد أن رفض نائب الرئيس السابق مرة أخرى، القول ما إذا كان سيدعم الجهود الرامية إلى إضافة المزيد من المقاعد إلى المحكمة العليا.

وقال ترامب بعد ساعات من قول بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس: "إنه سيكشف عن موقفه من توسيع المقاعد في المحكمة "عندما تنتهى الانتخابات، وفي حالة فوز بايدن، فهو لن يستمر في الحكم 3 أشهر، لتصبح كامالا هاريس رئيسة أميركا".

وتحدث للمضيف شون هانيتي: "أعتقد أن ما قاله كان غير محترم للغاية للعملية وللناس.. ولكن ما يعنيه ذلك حقًا هو أنهم سيفعلون ذلك، لأنه من الواضح أن هذا يعني 100% هذا ما سيفعلونه،
 سوف ينهون المماطلة وسيقومون بأشياء لم تكن لتتصورها".

وتعهد المشرعون الجمهوريون، بإعادة تعيين القاضي إيمى كوني باريت فى المحكمة العليا قبل انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتم ترشيح باريت لملء المقعد الذي أخلته القاضية روث بادر غينسبورغ، عقب وفاتها فى أيلول/ سبتمبر، وحذر ترامب من أن كبار الديمقراطيين، سينتقلون إلى "توسيع" المحكمة بقضاة تقدميين من أجل منع الأغلبية المحافظة.

وأشار ترامب إلى أنه إذا دخلوا يومًا ما، فستكون هذه هي الخطوة الأولى التي يتخذونها، [لإنهاء] التعطيل وسوف يفعلون ذلك.. لن يمر أسبوع، وربما لن يمر يوم، وأنه "غير مهتم" بالمشاركة في مناظرة افتراضية مع بايدن، كما هو مقرر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر من قبل لجنة المناظرات الرئاسية (CPD).

وقال لهانيتي: "أنا لست جو بايدن، لن أذهب لإجراء مناقشة افتراضية خلف شاشة الكمبيوتر، وأن بايدن إذا كان منتصراً "لن يكون رئيساً لمدة 3 أشهر" قبل أن تتولى نائبته السيناتور كامالا هاريس السيطرة، ومع بدء التصويت المبكر بالفعل، كرر ترامب تحذيراته مراراً بأن الانتخابات المقبلة، ستكون واحدة من "الأكثر تزويراً" في التاريخ بسبب انتشار الاقتراع بالبريد".

وأكد الرئيس على أنهم يرسلون الملايين والملايين والملايين من بطاقات الاقتراع.. أين يرسلونهم؟ من يرسلهم؟ إلى أين تذهب؟ وكيف تعود؟ كم عدد المحتالين؟ هل يتم التخلص منها؟ هل يتم بيعها؟ هل يتم حصادها؟ إنه شيء فظيع يا (شون).. على الرغم من ذلك، أعتقد أننا سنحقق نصرًا هائلاً.

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