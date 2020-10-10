الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل

وأوقفت قوات الاحتلال، مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم، كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات وسعير وحلحول ويطا.





وقالت وكالة (وفا): "إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: محمد فوزي حامد الواوي، وسراج اسحاق أبو هشهش، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في مخيم الفوار".