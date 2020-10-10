دولي

الصحة العالمية: رقم قياسي لإصابات (كورونا).. ولا تُوجد إجابات

الصحة العالمية: رقم قياسي لإصابات (كورونا).. ولا تُوجد إجابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل رقم قياسي في حالات الإصابة اليومية الجديدة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في جميع أنحاء العالم، حيث تم إبلاغ المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بأكثر من 350 ألف حالة، حيث تجاوز الارتفاع اليومي الجديد الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة.

وقال رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بإيجاز صحفي الدكتور مايكل رايان: "بأنه حتى مع استمرار انتشار (كوفيد- 19) في جميع أنحاء العالم، "لا توجد إجابات جديدة"، مضيفاً أنه على الرغم من أن المنظمة، تريد أن تتجنب الدول عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات، إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، واتخاذ العديد من الإجراءات"، كما نقل موقع (العربية نت).

وتسبب فيروس (كورونا) المستجد، بوفاة ما لا يقل عن 1,063,346 شخصاً في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الأول/ ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة (فرانس برس) استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة.

وأصيب أكثر من 36,595,740 شخصاً حول العالم بفيروس (كورونا) المستجد، تعافى 25,332,900 منهم حتى اليوم.

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة (فرانس برس) من السلطات الوطنية المختصّة، وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصاً إلا لأكثر الحالات خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص، لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الخميس 6408 وفيات جديدة و355,735 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي: الهند والولايات المتحدة والبرازيل.

وتعد الولايات المتحدة، هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 212,789 وفاة من أصل 7,607,848 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3,021,252 شخصاً، وتليها البرازيل، ثم الهند والمكسيك وبريطانيا.

وتعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 100 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا ثم بوليفيا والبرازيل وإسبانيا.

وأحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4,634 وفاة من أصل 85,521 إصابة (21 إصابة بين الخميس والجمعة) فيما تعافى 80,681 شخصاً.

ونظراً للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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