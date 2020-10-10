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الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت في الأردن، الجمعة، 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 166 حالة، كما سجلت 1246 إصابة جديدة بالفيروس، منها 1230 حالة محلية، وبذلك يصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 22763 حالة.

وسُجّلت 129 حالة شفاء هذا اليوم، 27 منها في مستشفى الأمير حمزة، و94 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و8 في المستشفيات الخاصّة المعتمدة، وفق (رؤيا الإخباري). 

وتمّ إجراء 15961 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1387472 فحصاً.

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