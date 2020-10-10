شؤون فلسطينية

ترامب: توقفت عن تناول أدوية فيروس (كورونا)

ترامب: توقفت عن تناول أدوية فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة: "إنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس (كورونا) قبل ثماني ساعات، كاشفاً مزيداً من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس (كورونا) المستجد".

وأكد ترامب في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأميركية، أنه لم يعانِ من أي مشكلة في التنفس، وعانى فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بـ (كورونا)، وأنه لا يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء، وقد خضع مجدداً لفحص (كوفيد- 19). كما نقل موقع (العربية نت).

وجاء ترامب ضيفًا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة (فوكس نيوز)، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيغل لترامب على الهواء، ليؤكد فيه لسيغل: "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية، ولا أتناول أي أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح".

وأضاف كارلسون" إن طاقماً من البيت الأبيض صوّر المقابلة".

وقال أطباء ترامب في وقت سابق: "إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك "ديكساميثازون" الذي يعطى عادة لحالات (كوفيد- 19) الخطيرة".

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن طبيب ترامب، يعتقد بإمكانية مغادرته الحجر الصحي بداية من اليوم السبت.

وتابع طبيب ترامب، أنه سيتم إجراء فحص (كورونا) مرة أخرى على الرئيس قبل ظهوره بشكل علني للجمهور.

وسيعقد ترامب، يوم الاثنين، في فلوريدا، تجمّعاً انتخابياً هو الأول له منذ خروجه من المستشفى، إثر إصابته بـ (كوفيد- 19).

وفي تغريدة قال ترامب: "إنه سيكون في مدينة سانفورد بفلوريدا، مضيفاً أنه سيكون تجمعاً رائعاً، على حد وصفه".

وأوضحت حملته الانتخابية، الجمعة، أنه سينظم الاثنين في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بـ (كوفيد- 19)، كما سيعقد اليوم السبت، أول فعالية بحضور جمهور داخل البيت الأبيض، وأنه سيتحدث عن موضوع القانون والنظام، وذلك في تجمع بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وأن الرئيس سيلتزم بالتباعد الاجتماعي عند إلقاء كلمته من شرفة الرواق الجنوبي.

أخبار ذات صلة

الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الكوري الشمالي بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الكوري الشمالي بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ 23 في سجون الاحتلال

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ 23 في سجون الاحتلال

الصحة بغزة: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل

شاهد: مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في العيسوية

شاهد: مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في العيسوية

الاحتلال يعتقل شاباً وفتى من مخيم جنين

الاحتلال يعتقل شاباً وفتى من مخيم جنين

سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مواجهات واعتقالات في القدس ونابلس

مواجهات واعتقالات في القدس ونابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الكوري الشمالي بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الكوري الشمالي بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

الاحتلال يعتقل شاباً وفتى من مخيم جنين

الاحتلال يعتقل شاباً وفتى من مخيم جنين

مواجهات واعتقالات في القدس ونابلس

مواجهات واعتقالات في القدس ونابلس

انخفاض جديد بأسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل

انخفاض جديد بأسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال التصدي لهجوم للمستوطنين

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال التصدي لهجوم للمستوطنين

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

&#34;الشعبية&#34; تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

"الشعبية" تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

منوعات

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): &#34;حيوان من الخارج&#34;

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): "حيوان من الخارج"

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: &#34;مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك&#34;

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: "مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك"

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

شاهد: مي العيدان تدافع عن هيا الشعيبي في قضية الفيديو الاباحي

شاهد: مي العيدان تدافع عن هيا الشعيبي في قضية الفيديو الاباحي

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ&#34;غولدن غلوب&#34;

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ"غولدن غلوب"

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

عربي

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

نزوح 24 ألف أسرة في اليمن خلال 2020

نزوح 24 ألف أسرة في اليمن خلال 2020

التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة بدون طيار لـ &#34;أنصار الله&#34;

التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة بدون طيار لـ "أنصار الله"

شاهد: أربعة قتلى بانفجار خزان مازوت في بيروت

شاهد: أربعة قتلى بانفجار خزان مازوت في بيروت