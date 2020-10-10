ترامب: توقفت عن تناول أدوية فيروس (كورونا)



وأضاف كارلسون" إن طاقماً من البيت الأبيض صوّر المقابلة".



وقال أطباء ترامب في وقت سابق: "إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك "ديكساميثازون" الذي يعطى عادة لحالات (كوفيد- 19) الخطيرة".



وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن طبيب ترامب، يعتقد بإمكانية مغادرته الحجر الصحي بداية من اليوم السبت.



وتابع طبيب ترامب، أنه سيتم إجراء فحص (كورونا) مرة أخرى على الرئيس قبل ظهوره بشكل علني للجمهور.



وسيعقد ترامب، يوم الاثنين، في فلوريدا، تجمّعاً انتخابياً هو الأول له منذ خروجه من المستشفى، إثر إصابته بـ (كوفيد- 19).



وفي تغريدة قال ترامب: "إنه سيكون في مدينة سانفورد بفلوريدا، مضيفاً أنه سيكون تجمعاً رائعاً، على حد وصفه".



وأوضحت حملته الانتخابية، الجمعة، أنه سينظم الاثنين في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بـ (كوفيد- 19)، كما سيعقد اليوم السبت، أول فعالية بحضور جمهور داخل البيت الأبيض، وأنه سيتحدث عن موضوع القانون والنظام، وذلك في تجمع بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وأن الرئيس سيلتزم بالتباعد الاجتماعي عند إلقاء كلمته من شرفة الرواق الجنوبي.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة: "إنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس (كورونا) قبل ثماني ساعات، كاشفاً مزيداً من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس (كورونا) المستجد".وأكد ترامب في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأميركية، أنه لم يعانِ من أي مشكلة في التنفس، وعانى فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بـ (كورونا)، وأنه لا يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء، وقد خضع مجدداً لفحص (كوفيد- 19). كما نقل موقع (العربية نت).وجاء ترامب ضيفًا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة (فوكس نيوز)، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيغل لترامب على الهواء، ليؤكد فيه لسيغل: "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية، ولا أتناول أي أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح".