سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت محافظة سلفيت، اليوم السبت، عن تطورات الحالة الوبائية في المحافظة.
وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل في بيان لوحدة العلاقات العامة، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بالمحافظة، وجميعهم مخالطون لمصابين".
كشفت محافظة سلفيت، اليوم السبت، عن تطورات الحالة الوبائية في المحافظة.
وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل في بيان لوحدة العلاقات العامة، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بالمحافظة، وجميعهم مخالطون لمصابين".
ووزعت الإصابات في مدينة سلفيت، بواقع إصابة واحدة، وفي الزاوية، 5 إصابات، ودير بلوط، 4 إصابات، وكفل حارس، اصابة واحدة، وكفر الديك، إصابة واحدة.
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