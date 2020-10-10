سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ووزعت الإصابات في مدينة سلفيت، بواقع إصابة واحدة، وفي الزاوية، 5 إصابات، ودير بلوط، 4 إصابات، وكفل حارس، اصابة واحدة، وكفر الديك، إصابة واحدة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت محافظة سلفيت، اليوم السبت، عن تطورات الحالة الوبائية في المحافظة.وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل في بيان لوحدة العلاقات العامة، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بالمحافظة، وجميعهم مخالطون لمصابين".