شؤون فلسطينية

مواجهات واعتقالات في القدس ونابلس

مواجهات واعتقالات في القدس ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم، خمسة شبان، أربعة في مدينة القدس، وآخر من نابلس.

ففي بلدة العيسوية، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء الجمعة، شابين خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها القرية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأفاد شهود عيان، بأن المواجهات، جاءت احتجاجاً على مواصلة سلطات الاحتلال، احتجاز جثمان الشهيد مصباح أبو اصبيح، للعام الرابع على التوالي، حيث استخدم الشبان الألعاب النارية، وقاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة، تجاه الجنود.

ورفع أهالي القرية صورة الشهيد على مسجد الأربعين، مرددين هتافات، تدعو إلى ضرورة الإفراج عن جثمانه، ودفنه في مسقط رأسه، بالتزامن مع ذكرى استشهاده.

كما شهدت بلدة بيت حنينا شمال القدس، اقتحام مماثل، حيث أطلق القوة الاحتلالية القنابل الصوتية، واعتدت على الأهالي، وقامت بمداهمة منزل عائلة الكسواني في البلدة، واعتقلت شابين بحجة إلقاء الحجارة على دورية تابعة للاحتلال.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية إلى الشمال الشرقي من المدينة، قبل أن تداهم منزل عائلة عبد الرحمن بشكار، وتقدم على اعتقال نجله الفتى عبد الله.

وأفادت مصادر عائلية، بأن قوات الاحتلال، عمدت الى تخريب محتويات البيت وتفتيشه، قبل أن تقوم باقتياد نجلها.

وفي نابلس أيضاً، اقتحمت قوة احتلالية في ساعات متأخرة من الليل بلدة سبسطية الأثرية شمال نابلس، لتندلع على إثرها مواجهات، استخدمت خلالها القنابل الغازية والصوتية بكثافة.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال أيلول/ سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزا.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطناً، واحتجزت (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على التوالي.

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