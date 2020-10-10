قيادي بفتح: لقاءات فلسطينية ستعقد في عواصم عربية للذهاب لانتخابات شاملة





وقال صيدم، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن أساس اللقاءات التي تتم حالياً، هي إشراك الكل الفلسطيني، واطلاعه على الحوارات، حيث حرت لقاءات للفصائل في سوريا ولبنان، مضيفاً: "سيذهب الوفد للقاء الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، وتم تحديد مواعيد مع كل الفصائل في الخارج وأكدنا على الجميع، أن الانتخابات المحطة الفيصل في العلاقة التي تجمعنا على الأرض الفلسطينية".





وأكد صيدم، أن الاجتماعات، تأتي للتحضير لاجتماع فلسطيني شامل، سيكون خلاله موافقة شاملة ومكتوبة لبدء الدخول في عملية انتخابية على أن تكون الانتخابات جامعة، لا يوجد بها أي تشتت أو فرقة.

رام الله - دنيا الوطنكشف صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عن لقاءات فلسطينية، سيتم عقدها في عدد من العواصم العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.