دولي

ترامب يخضع لتقييم طبي لحالته الصحية على الهواء مباشرة بسبب (كورونا)

ترامب يخضع لتقييم طبي لحالته الصحية على الهواء مباشرة بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شبكة (فوكس) الإعلامية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيجري، أول مقابلة تلفزيونية معه بعد إصابته بفيروس (كورونا) المستجد قبل أسبوع.

وسيحل ترامب ضيفا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" المذاع على الهواء مباشرة عبر الشبكة، وسيجري الدكتور، مارك سيغل، تقييما طبياً للرئيس الأمريكي.

وكان الجمهور يتلقى إلى حد كبير المعلومات حول الحالة الصحية لدونالد ترامب من تغريداته اليومية على موقع "تويتر"، إلى جانب تحديثات من فريقه الطبي في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال مقابلة هاتفية مع برنامج "هانيتي" على شبكة "فوكس"، أمس الخميس، إن حالته الصحية "جيدة حقا" بحسب تعبيره، وأنه من المحتمل أن يتم اختباره مرة أخرى للكشف عن الفيروس، اليوم الجمعة.

يشار إلى أن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أرسل مذكرة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تفيد أن ترامب سيكون قادرا على العودة إلى المشاركة العامة في نهاية الأسبوع الحالي، وأنه أكمل مسار علاجه للمرض.

وقال كونلي في مذكرته: "سيكون يوم السبت هو اليوم العاشر منذ تشخيص يوم الخميس الماضي، وبناء على مسار التشخيصات المتقدمة التي يجريها الفريق، أتوقع تماما عودة الرئيس الآمنة إلى المشاركات العامة في ذلك الوقت".

واعترف ترامب بأنه كان "مريضا جدا" عندما كان في المستشفى بسبب مرض (كوفيد -19).

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب عن إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي.

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