شؤون فلسطينية

أجواء حارة نسبياً حتى الثلاثاء المقبل وارتفاع جديد على درجات الحرارة

أجواء حارة نسبياً حتى الثلاثاء المقبل وارتفاع جديد على درجات الحرارة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم السبت، حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/10/11: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

الاثنين 2020/10/12: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/10/13: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين  خاصة يوم السبت من:

1-  التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-18 28-17 28-17 بيت لحم 31-18 28-17 28-17
رام الله والبيرة 30-17 27-16 27-16 طولكرم 32-21 29-20 29-20
نابلس 33-19 29-18 29-18 قلقيلية 32-21 29-20 29-20
جنين 34-20 31-19 31-19 سلفيت 31-18 28-17 28-17
طوباس 35-21 32-20 32-20 روابي 33-19 29-18 29-18
الخليل 30-17 27-16 27-16 غزه 30-22 28-21 28-21
أريحا 40-25 37-24 37-24 خانيونس 30-22 28-21 28-21
الأغوار الشمالية 38-23 35-22 35-22 رفح 32-21 29-20 29-20

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