شؤون فلسطينية

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم إلى ضرورة تشكيل لجان العمل التطوعي والمشاركة في دعم وإسناد المزارعين في موسم قطف الزيتون في مختلف المناطق التي تشهد اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين والمناطق القريبة من جدار الفصل العنصري والتي يقوم الاحتلال بحرمان ومنع المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول إليها .

وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن موسم قطف الزيتون فرصة لاستعادة قيمة ومضمون العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني في الأعمال التطوعية والدفاع عن الأرض الفلسطينية في ظل الهجمة الاحتلالية المسعورة التي تستهدف إفراغ الأرض من مضمونها ومن مكانتها في ضمير الفلسطيني الذي سيبقى صامداً وراسخ الوجود فوق أرضه .

وأكدت الجبهة على ضرورة تحمل وزارة الزراعة الفلسطينية والمؤسسات الزراعية لمسؤولياتها اتجاه المزارعين وتعزيز صمودهم وتوفير كافة الإمكانيات لموسم قطف الزيتون وحماية منتجات المزارعين عبر تحديد الأسعار ومنع إدخال الزيت والزيتون مع الأسواق الخارجية ومنع الاحتكار من قبل التجار ، وتنسيق الجهود لتنظيم فعاليات تطوعية للإسهام في التخفيف من معاناة المزارعين في المناطق الأكثر تضرراً من عدوان وبلطجية قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال .

وهنأت الجبهة المزارعين بمناسبة بدء موسم قطف الزيتون الذي يشكل مناسبة وطنية سنوية يشارك بها كل الفلسطينيين، موجهة التحية لهؤلاء الصامدين الملتصقين بالأرض رغم كل الصعاب والتحديات وإجراءات الاحتلال التي يتعرضون إليها ليؤكدوا كل يوم بأن الأرض عربية فلسطينية وأن كل سياسات الاقتلاع والطرد والتنكيل والتخريب لن تنال من عزيمة أصحاب وحراس الأرض.

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