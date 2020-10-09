حملة ترمب: الرئيس يعقد تجمعاً انتخابياً في فلوريدا يوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إنه سينظم يوم الاثنين المقبل في فلوريدا، أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس (كورونا).
وكان ترمب قال يوم الجمعة: إنه يشعر بوضع صحي أفضل مما كان عليه قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أنه "لا يتناول أي دواء حالياً".
وأضاف ترمب في حديث إذاعي: "سألتقي الأطباء اليوم لبحث تطورات إصابتي بفيروس (كورونا)"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن ترامب، سيجري فحصاً جديداً لفيروس (كورونا).
قالت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إنه سينظم يوم الاثنين المقبل في فلوريدا، أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس (كورونا).
وكان ترمب قال يوم الجمعة: إنه يشعر بوضع صحي أفضل مما كان عليه قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أنه "لا يتناول أي دواء حالياً".
وأضاف ترمب في حديث إذاعي: "سألتقي الأطباء اليوم لبحث تطورات إصابتي بفيروس (كورونا)"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن ترامب، سيجري فحصاً جديداً لفيروس (كورونا).
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