حملة ترمب: الرئيس يعقد تجمعاً انتخابياً في فلوريدا يوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إنه سينظم يوم الاثنين المقبل في فلوريدا، أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس (كورونا).



وكان ترمب قال يوم الجمعة: إنه يشعر بوضع صحي أفضل مما كان عليه قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أنه "لا يتناول أي دواء حالياً".



وأضاف ترمب في حديث إذاعي: "سألتقي الأطباء اليوم لبحث تطورات إصابتي بفيروس (كورونا)"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن ترامب، سيجري فحصاً جديداً لفيروس (كورونا).