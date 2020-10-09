مساعد بري: وزارة المالية ستكون للطائفة الشيعية في أي حكومة مقبلة

لكن خليل ربط بين تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة المقبلة مع التفاهم على قواعد التشكيل، مؤكدا الانفتاح على كل الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة، مع أهمية مشاركة الجميع.



هذا ورأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، أن رئيس تيار المستقبل أخطأ في تشخيص الاتفاق الذي تم على دعم المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن فريقه ليس الطرف الذي عطل تشكيل الحكومة.





من جهة أخرى، كشف خليل عن ضغوط تمارسها واشنطن بشأن الصراع مع "إسرائيل" ودور لبنان في المنطقة، فضلا عن محاولاتها لتغيير موازين القوى في الساحة الداخلية.



رام الله - دنيا الوطنأكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، النائب علي حسن خليل، أن اتفاق الإطار حول المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لترسيم الحدود يحفظ للبنان حق الدفاع والمقاومة.وكشف خليل في مقابلة مع وكالة (يونيوز) للأخبار، أن وزارة المالية ستكون للطائفة الشيعية في أي حكومة مقبلة، مشيرا إلى أن "هذه النقطة قد حسمت".كما وأكد معاون بري التعاطي بإيجابية مع ترشيح رئيس تيار المستقبل سعد الحريري رئيسا للحكومة، قائلا إنه "نحن في الاساس نتعاطى بشكل ايجابي" في ترؤس الحريري للحكومة المقبلة.