"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مواجهات عنيفة ما زالت دائرة في القرية، احتجاجا على مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمان الشهيد مصباح أبو اصبيح للعام الرابع على التوالي.



ورفع أهالي القرية صورة الشهيد على أحد المساجد، مرددين هتافات تدعو إلى ضرورة الافراج عن جثمانه ودفنه في مسقط رأسه، بالتزامن مع ذكرى استشهاده.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، طفلاً من بلدة بيت حنينا شمال القدس.



رام الله - دنيا الوطناختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء اليوم الجمعة، شابين خلال المواجهات العنيفة والمستمرة في قرية العيسوية بمدينة القدس.