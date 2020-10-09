شؤون فلسطينية

"الشعبية" تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

"الشعبية" تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكّدت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ هذه العقوبات الإجرامية ورغم تأثيراتها على الاقتصاد الإيراني، إلّا أنّ إيران قادرة على الصمود في وجهها وافشال أهدافها في اجهاض دورها المحوري المقاوِم والرافض للكيان الصهيوني وللمخططات الأمريكيّة في المنطقة.

وشدّدت الجبهة على أنّ العقوبات الجديدة هي جزء من سياسة أمريكيّة ثابتة إزاء كل القوى والأطراف المناهضة للسياسات والمخططات الأمريكيّة في المنطقة خدمةً لمصالح الكيان الصهيوني، وهي في هذه اللحظة يستهدف منها ترامب تعزيز أوراقه الانتخابيّة.

وأعربت الجبهة في ختام بيانها عن تضامنها ووقوفها مع الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة في مواجهة هذه العقوبات الأمريكيّة.

أخبار ذات صلة

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال التصدي لهجوم للمستوطنين

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال التصدي لهجوم للمستوطنين

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر حادث عرضي

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر حادث عرضي

وكيل &#34;التنمية&#34; يؤكد على أهمية استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية

وكيل "التنمية" يؤكد على أهمية استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية

أبناء الأسرى يطالبون الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للسماح لهم بإيصال رسائلهم

أبناء الأسرى يطالبون الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للسماح لهم بإيصال رسائلهم

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في قرية بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في قرية بورين جنوب نابلس

سلفيت: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) منذ صباح اليوم إلى ست

سلفيت: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) منذ صباح اليوم إلى ست

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون

جبهة النضال بطولكرم تدعو لإسناد المزارعين في موسم الزيتون

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال التصدي لهجوم للمستوطنين

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال التصدي لهجوم للمستوطنين

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

&#34;الشعبية&#34; تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

"الشعبية" تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر حادث عرضي

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر حادث عرضي

وكيل &#34;التنمية&#34; يؤكد على أهمية استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية

وكيل "التنمية" يؤكد على أهمية استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية

أبناء الأسرى يطالبون الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للسماح لهم بإيصال رسائلهم

أبناء الأسرى يطالبون الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للسماح لهم بإيصال رسائلهم

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في قرية بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في قرية بورين جنوب نابلس

منوعات

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ&#34;غولدن غلوب&#34;

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ"غولدن غلوب"

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): &#34; فقدت قلبي وروحي&#34;

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): " فقدت قلبي وروحي"

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

عربي

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

لبنان: 11 حالة وفاة و1426 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: 11 حالة وفاة و1426 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: 146 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: 146 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية

وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية