بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر













رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن الاحتلال أخطر المواطن سميح أحمد صلاح بهدم منزله الواقع في منطقة "خربة عليا" جنوب البلدة بالهدم خلال 96 ساعة، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار بريجية إلى أن المنزل تعرض للهدم ثلاث مرات، وأن منطقتي "خربة عليا" و"أم ركبة" المحاذية لها تتعرضان لهجمة استيطانية تمثل في هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم وإيقاف البناء، بهدف تفريغها من سكانها والاستيلاء عليها لتوسيع حدود مستوطنة (أفرات).