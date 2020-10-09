أبناء الأسرى يطالبون الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للسماح لهم بإيصال رسائلهم









وطالب أبناء الأسرى خلال اللقاء منظمة الصليب الأحمر الضغط على الاحتلال للسماح لهم بإيصال رسائلهم وبعض المستلزمات الضرورية لآبائهم داخل السجون وهي ممنوعة منذ سنوات.



بدوره رحب أجناسيو بهذا اللقاء وعبر عن سعادته بلقاء ابناء الأسرى وذويهم موجها شكره لجمعية واعد على تنظيم اللقاء وابدى استعداده لاستقبال أهالي وأبناء في أي وقت.



وفي نهاية اللقاء تسلم مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة رسالة خطية من أبناء الأسرى تتضمن أبرز مطالبهم الإنسانية المشروعة.





كما تحدث أبناء الأسرى عن مخاوفهم الكبيرة في ظل انتشار فيروس (كورونا) في السجون، مطالبين منظمة الصليب الأحمر القيام بدورها في حماية الأسرى من الوباء.وطالب أبناء الأسرى خلال اللقاء منظمة الصليب الأحمر الضغط على الاحتلال للسماح لهم بإيصال رسائلهم وبعض المستلزمات الضرورية لآبائهم داخل السجون وهي ممنوعة منذ سنوات.بدوره رحب أجناسيو بهذا اللقاء وعبر عن سعادته بلقاء ابناء الأسرى وذويهم موجها شكره لجمعية واعد على تنظيم اللقاء وابدى استعداده لاستقبال أهالي وأبناء في أي وقت.وفي نهاية اللقاء تسلم مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة رسالة خطية من أبناء الأسرى تتضمن أبرز مطالبهم الإنسانية المشروعة.

رام الله - دنيا الوطناستقبل أجناسيو كاسارس، مدير بعثة الصليب الأحمر غزة، وفداً من جمعية واعد للأسرى والمحررين، وعدد من أبناء الأسرى في سجون الاحتلال.وخلال اللقاء طالب أبناء الأسرى من كاسارس ببذل كل الجهود من أجل السماح لهم بزيارة آبائهم والتواصل معهم.