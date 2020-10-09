دولي

فرنسا تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

فرنسا تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا اليوم الجمعة، تسجيل حصيلة قياسية جديدة، بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة في البلاد، أن تم تسجيل 20339 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمس الخميس، إن البلاد ستفرض قيوداً جديدة لاحتواء تفشي فيروس (كورونا).

وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا:  "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة... ستكون هناك قيود جديدة"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ولوح ماكرون بفرض قيود جديدة لاحتواء الجائحة تضاف إلى إجراءات تطبقها الحكومة، بالفعل مثل إجبار الحانات على الإغلاق في العاشرة مساء بالمدن الكبرى بما في ذلك العاصمة باريس.

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