مستوطنون يهاجمون عدة منازل في قرية بورين جنوب نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم عشرات المستوطنين مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في قرية بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأنّ العديد من المستوطنين عمدوا إلى مهاجمة منازل المواطنين الواقعة على أطراف بلدة بورين والقريبة من مستوطنة (براخا) مستخدمين الحجارة التي ألقوا بها صوب المنازل، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وذكر الشهود بأن اعتداء المستوطنين تم أمام وتحت أعين جنود الاحتلال الذين لم يحركوا ساكنا لردع المستوطنين.