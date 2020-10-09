شاهد: انفجار بخزان لمادة المازوت في بيروت وسقوط عدد من الجرحى
رام الله - دنيا الوطن
سمع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن انفجاراً وقع في خزان لمادة المازوت في العاصمة، بيروت، مشيرة إلى سقوط عدد من الجرحى في الانفجار، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
سمع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن انفجاراً وقع في خزان لمادة المازوت في العاصمة، بيروت، مشيرة إلى سقوط عدد من الجرحى في الانفجار، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
وتحاول فرق الإطفاء اللبنانية، السيطرة على الحريق الذي وقع في خزان مازوت.
وكان انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت في أوائل آب/أغسطس الماضي، أسفر عن مصرع نحو 200 شخص، وإصابة نحو 5000 آخرين، بالإضافة إلى تشريد نحو ربع مليون لبناني.
وكان انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت في أوائل آب/أغسطس الماضي، أسفر عن مصرع نحو 200 شخص، وإصابة نحو 5000 آخرين، بالإضافة إلى تشريد نحو ربع مليون لبناني.
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