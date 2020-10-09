شؤون فلسطينية

هولندا تجدد التزامها بدعم قيام دولة فلسطينية على مبدأ حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطن
جددت هولندا اليوم الجمعة، موقفها والتزامها الثابت بدعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة لوزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي سيجرد كاج، من قبل أحد نواب حزب اليمين المتطرف في البرلمان الهولندي.

وأكدت هولندا أن الدعم الهولندي للجمعيات والمؤسسات الفلسطينية هو جزء من الالتزام الهولندي بتحقيق حل الدولتين، يتم من خلاله إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان البرلمان الهولندي صوت في تموز الماضي على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي، يعتبر خطة الضم الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي، ويطالب الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل إذا مضت قدما في خطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

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