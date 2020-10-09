نابلس: إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بلدة عراق بورين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الجمعة، العديد من المواطنين بالاختناق إثر مواجهات اندلعت في بلدة عراق بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات احتلالية اقتحمت البلدة قبل أن تندلع مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من قنابل الغاز صوبهم.



وذكرت المصادر بأن كثافة القنابل الغازية أوقعت العديد من حالات الاختناق بالغاز بين صفوف الشبان والمواطنين تم علاجهم ميدانيا، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).