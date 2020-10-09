شؤون فلسطينية

المكتب الحركي للصحفيين يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن الزميل مهيب النواتي

المكتب الحركي للصحفيين يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن الزميل مهيب النواتي
رام الله - دنيا الوطن
طالب المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية، الحكومة السورية، بضرورة الإفراج عن الزميل الصحفي مهيب النواتي الذي اختفت آثاره في الأراضي السورية قبل عشرة أعوام وكل الدلائل تشير إلى أنه معتقل في احد السجون هناك.

وأكد المكتب الحركي للصحفيين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن استمرار اعتقال الزميل النواتي طوال هذه السنين هو انتهاك متواصل لحرية الصحافة، مطالبا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بضرورة التدخل العاجل من أجل الإفراج عنه.

الجدير ذكره أن الزميل النواتي اختفت آثاره خلال تواجده في سوريا بتاريخ 5-1-2011 أثناء قيامه باجراء مقابلات لإعداد تقرير صحفي، ورغم تدخل السلطة الفلسطينية والعديد من الشخصيات والمؤسسات، إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم الإفراج عنه.

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