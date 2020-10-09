"الخارجية": ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بتسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية، في ولاية الينوي الأميركية.
وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أن عدد الإصابات ارتفع الى 3849 إصابة.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بتسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية، في ولاية الينوي الأميركية.
وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أن عدد الإصابات ارتفع الى 3849 إصابة.
ولم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد الوفيات، بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم، منذ بدء الجائحة 78 وفاة.
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