للمرة الأولى: أوروبا تشهد أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أوروبا اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



ويعد هذا الرقم، الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد، منذ انتشار الوباء في آذار/مارس الماضي.



وسجّلت أوروبا أعلى زيادة في عدد الإصابات (+28%) خلال الأيام السبعة الأخيرة، حسب تعداد أجرته وكالة(فرانس برس)، صباح الجمعة.