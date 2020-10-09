جنين: احتراق 1000 شجرة زيتون في 16 حريقاً بأنحاء متفرقة من المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أتى حريق على نحو 1000 شجرة زيتون، مساء اليوم الجمعة، في 16 حريقا في أنحاء متفرقة بمحافظة جنين.



وتركزت الحرائق في أم التوت شرق جنين، والزبابدة وقباطية جنوبا، وفي الطيبة واليامون غربا، وفي عرابة ويعبد، وعملت طواقم الإطفاء على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها.



وشدد الدفاع المدني في بيان صحفي، على وجوب التقيد بالاجراءات والتدابير الوقائية وعدم اشعال النيران بالقرب من الأشجار أو الأعشاب الجافة، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).