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غزة: 21 عنصراً من الكادر الطبي والفني للخدمات الطبية أصيبوا بفيروس (كورونا)

غزة: 21 عنصراً من الكادر الطبي والفني للخدمات الطبية أصيبوا بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال العميد طبيب، محمد رمضان صالح، مدير عام الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إن طواقم الخدمات الطبية تبذل جهوداً توعوية ووقائية كبيرة في مواجهة فيروس (كورونا).

وأضاف في تصريحات نقلها حساب وزارة الداخلية على (واتساب)، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: أننا "سخّرنا إمكانيات الخدمات الطبية ومقدراتها لدعم وإسناد أطقم وزارة الصحة في ظل الجائحة".

وشدد على أن المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات قدّمت أكثر من 36 ألف خدمة طبية للمواطنين وفق إجراءات الوقاية والسلامة، لافتا إلى أننا "أجرينا مسحات عشوائية لفحص (كورونا) لأكثر من 2700 من منتسبي وزارة الداخلية، و1500 مواطن، بالتنسيق مع المختبر المركزي بوزارة الصحة".

وتابع صالح: أن 21 عنصراً من الكادر الطبي والفني للخدمات الطبية أصيبوا بفيروس (كورونا)، تعافوا جميعاً باستثناء حالة واحدة لا زالت قيد العزل الطبي.

وقال: إن جائحة (كورونا) أضافت عبئاً إضافياً على طواقمنا، ما استدعى استنفار جميع الكوادر الطبية العاملة على مدار الساعة، مضيفاً أن 278 عملية طبية (عادية وطارئة) أُجريت داخل مستشفيات الخدمات الطبية منذ بدء انتشار الفيروس.

وقال: شكّلنا فريقاً خاصاً لمتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية على صعيد مقرات وزارة الداخلية ومنشآتها، مشيراً إلى أن الخدمات الطبية تعمل ضمن "لجنة حماية القوات" بوزارة الداخلية، التي تختص بمتابعة الإصابات بالفيروس من منتسبي الوزارة ورعايتها، والحفاظ على سلامة العاملين.

وأضاف صالح: أطقم الإسعاف بالخدمات الطبية شاركت بنقل 1100 إصابة بفيروس (كورونا)، وتحويلها للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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