شاهد: استعدادات "التعليم" بغزة للعودة الآمنة للدراسة المقررة غداً







رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، مقطع فيديو، تكشف فيه آخر استعدادتها للعودة الآمنة للدراسة.وأكد الدكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم، بقطاع غزة، أن موعد عودة طلبة الثانوية العامة إلى المدارس، كما هو، يوم غدٍ السبت.وقال مطر في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "هناك لجنة تتابع الحالة الوبائية في قطاع غزة، وستتخذ كافة القرارات المناسبة، ولكن الأمور على ما هي عليه، وانطلاق العام الدراسي يوم السبت".وفي السياق، أكد مطر، أن اللجنة المختصة بالوضع الوبائي، في حالة انعقاد دائم، وتراقب الوضع الميداني بشكل كبير، فأي تطورات سيتم الإعلان عنه.