الجزائر: 146 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الجزائر اليوم الجمعة، 146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بدء الجائحة، إلى 52804 إصابة.



وقررت الحكومة الجزائرية، أنه بموجب إجراءات جديدة سيتم إعادة فتح المدارس في 21 تشرين الأول/أكتوبر، والجامعات في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.



رام الله - دنيا الوطن