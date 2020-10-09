شاهد: لقطات مرعبة من الحرائق التي اندلعت في إسرائيل اليوم



يأتي ذلك بعدما اندلعت حرائق اليوم الجمعة، في "كفار هأورانيم" قرب موديعين، في إسرائيل.















رام الله - دنيا الوطنتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مقاطع فيديو تظهر لقطات مرعبة للحرائق التي اندلعت في إسرائيل.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم إجلاء الآلاف من منازلهم في موجة حرائق اندلعت اليوم في أنحاء إسرائيل.وقال رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ: إنه لا داعي لمساعدات دولية حاليا، وإن قوات الشرطة والجبهة الداخلية تساعد رجال الإطفاء في إخماد الحرائق.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن الوزير أوحانا، أنه من المتوقع أن تستمر جهود مكافحة الحرائق خلال الليل، في محاولة للسيطرة على جميع الحرائق بحلول يوم غد.وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، مشاورات بخصوص الحرائق التي اندلعت في إسرائيل.وقال وفق ما نقل مكتبه، إنه سيتم النظر في تلقي مساعدات دولية عند الحاجة.