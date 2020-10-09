قيادي بـ "الشعبية" يدعو لتأسيس تيار وطني ديمقراطي من أجل إنهاء الانقسام





وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، غازي الصوراني، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): "أدعو إلى تأسيس التيار الوطني الديمقراطي للنضال من أجل إنهاء الانقسام الكارثي وتنفيذ بنود اتفاقات المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية التعددية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".





وأضاف: أيضا يجب تأسيس التيار الديمقراطي لإلغاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية و"الوطني" أول شباط/فبراير 2021.