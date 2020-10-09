قيادي بـ "الشعبية" يدعو لتأسيس تيار وطني ديمقراطي من أجل إنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
دعا قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إلى تأسيس تيار وطني ديمقراطي، من أجل إنهاء الانقسام.
دعا قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إلى تأسيس تيار وطني ديمقراطي، من أجل إنهاء الانقسام.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، غازي الصوراني، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): "أدعو إلى تأسيس التيار الوطني الديمقراطي للنضال من أجل إنهاء الانقسام الكارثي وتنفيذ بنود اتفاقات المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية التعددية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: أيضا يجب تأسيس التيار الديمقراطي لإلغاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية و"الوطني" أول شباط/فبراير 2021.
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