الأردن يسجل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، في أعلى حصيلة يومية، منذ بدء الجائحة.





كما سجلت 1246 إصابة جديدة بالفيروس، منها 1230 إصابة محلية، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 22763 إصابة.