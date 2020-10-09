طوباس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الجمعة، ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس، والإصابات في المدينة.
وأضافت: أنه تسجيل حالة تعافٍ جديدة.
سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الجمعة، ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس، والإصابات في المدينة.
وأضافت: أنه تسجيل حالة تعافٍ جديدة.
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