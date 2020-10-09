جنين: تسجيل 34 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الجمعة، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ومن بين الإصابات الجديدة، 17 إصابة في مدينة جنين، أربع إصابات في "كفرذان"، ثلاث إصابات في اليامون، إصابتان في كل من "يعبد" ومخيم جنين والطيبة، وإصابة واحدة في كل من رمانة وصير والطرم وتعنك.



كما سجلت 33 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 364 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 13 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.





كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 10 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطن