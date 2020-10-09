مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على أبواب الأقصى وفي شوارع القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مستوطنون اليوم الجمعة، طقوساً تلمودية احتفالاً بما يسمى عيد العرش في شوارع البلدة القديمة في مدينة القدس، وعلى أبواب المسجد الأقصى رغم مواصلة إغلاق سلطات الاحتلال المدينة.



وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين أدوا طقوساً تلمودية، احتفالاً بما يسمى "عيد العرش" في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس، وأمام باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.



