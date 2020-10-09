سلفيت: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) لمخالطين ونقل إحداهما للمستشفى بسبب سوء حالته
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة سلفيت اليوم الجمعة، إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، لمخالطين في "الزاوية" و "بروقين".
وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه تم نقل إحداهما للمستشفى، بسبب سوء حالته الصحية.
سجلت محافظة سلفيت اليوم الجمعة، إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، لمخالطين في "الزاوية" و "بروقين".
وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه تم نقل إحداهما للمستشفى، بسبب سوء حالته الصحية.
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