سلفيت: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) لمخالطين ونقل إحداهما للمستشفى بسبب سوء حالته



وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه تم نقل إحداهما للمستشفى، بسبب سوء حالته الصحية.





رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة سلفيت اليوم الجمعة، إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، لمخالطين في "الزاوية" و "بروقين".