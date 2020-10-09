قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 16 حالة

بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، لهذا اليوم الجمعة، 16 إصابة.





وأضافت في تصريحات نشرتها عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن جميع الإصابات من المخالطين.





ووزعت الإصابات في مدينة قلقيلية، بواقع 13 إصابة، و"عزون"، بواقع إصابة واحدة، و"حبلة"، بواقع إصابة واحدة، و"كفر ثلث"، بواقع إصابة واحدة.



وأعلنت المحافظة تعافي 11 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 219 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطن